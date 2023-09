Auf dem Cannstatter Wasen sind zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte, kamen am Donnerstagabend (28.9.2023) zwei 19 und 24 Jahre alte Männer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Das sagt die Polizei zum Messer-Angriff auf dem Cannstatter Wasen

Zum genauen Hergang und zu möglichen Hintergründen des Vorfalls machte die Sprecherin zunächst keine Angaben. Weitere Details wollte die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben.

Das 176. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wurde am 22. September 2023 eröffnet und geht noch bis zum 8. Oktober. Es gilt als zweitgrößtes Volksfest in Deutschland und zog im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.