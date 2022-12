Die Videobotschaft des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) an die Bevölkerung, an Unternehmen und Kommunen, Energie zu sparen, ist in Tübingen angekommen. Das musste er Oberbürgermeister Boris Palmer nicht zwei Mal sagen. Der entschied, nicht nur die Rathaus-Beleuchtung abzuschalten...