Es war eine unruhige Nacht für den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume . Schließlich hatte der Religionswissenschaftler den umstrittenen ZDF-Podcast „Lanz & Precht“ angehört – „unter fast körperlichen Schmerzen“, wie er in seinem Blog bei „Scilogs“ schreibt. „Reihenweise Falschbehauptungen über das orthodoxe Judentum“ hätten die beiden TV-Talker Richard David Precht und Markus Lanz in ihrem erfolgreichen Podcast-Format verbreitet.

Große Empörung unter Jüdinnen und Juden hat eine Aussage des Autoren und „Philosophen“ Precht ausgelöst. Precht hatte gesagt, ihre Religion verbiete es orthodoxen Juden zu arbeiten. „Ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen.“ Die Deutsch-Israelische Gesellschaft sprach von einem „ganz neuen Tiefpunkt“. Die israelische Botschaft in Deutschland warf Precht Antisemitismus vor. „Wenn man keine Ahnung vom Judentum hat, sollte man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen“, teilte die Botschaft auf X mit. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU, Karin Prien. „Antisemitische Stereotype by Superphilosoph Richard David Precht. Deutschland 2023. Fassungslos.“

Die Redaktion des ZDF-Podcasts hat inzwischen die entsprechende Passage entfernt und drückte ihr Bedauern aus. „An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte. Deshalb haben wir diesen Satz entfernt“, teilte sie mit.

Doch Michael Blume ließen die „teilweise krass falschen Aussagen zum Judentum, zu Israel und Gaza“ bei Lanz & Precht keine Ruhe, wie er auf X schreibt – und sie raubten ihm sogar den Schlaf. Müsste er als Wissenschaftler nicht als erstes einen Faktencheck zu all dem Unwissen und den Falschaussagen über das Judentum liefern? „Ich wehrte mich eine Zeit lang umherwälzend gegen diese Idee. Doch dann stand ich auf, setzte mich an den Computer und setze sie hiermit um“, schreibt er in seinem Blog. Die ausführliche Fassung des Faktenchecks finden Sie hier