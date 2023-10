Das mit den Nachbarn ist ja so eine Sache. Manchmal bildet sich eine richtige Gemeinschaft: Man unterstützt und hilft sich, gießt die Blumen des anderen, sieht nach dem Rechten und verbringt Zeit miteinander – Alter und Herkunft spielen keine Rolle. So war das auch in einem Wohnblock am Eselsberg. Doch nun ist das Verhältnis angespannt, es gibt sogar Streit. „Wir hatten eine gute Gemeinschaft bis Dezember letzten Jahres“, erzählt Ramona Chaloupek, eine der Bewohnerinnen, bis Geflüchtete in zwei der Gebäude eingezogen. Inzwischen bestehe der Alltag der Leute aus Konfrontation, Misstrauen, Wut und Kontrollen. Wieso? Unsere Redakteurin hat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern am Eselsberg gesprochen [dieser Artikel ist kostenfrei].

Das Bild der „Mister Perfect“ Boris Pistorius bröckelt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einen „Eurofighter-mäßigen Aufstieg zum Mister Perfect“ hingelegt. Der SPD-Mann ist beliebt. Einer Umfrage aus dem Sommer zufolge bewerten Bürgerinnen und Bürger die Arbeit des Verteidigungsministers am besten. Acht Monate lang war Pistorius so gut wie allen Ärgernissen entkommen; jetzt haben die Probleme der Bundeswehr ihn aber doch eingeholt. Fehlendes Geld, Personalmangel, der Putsch in Niger, sexuelle Übergriffe in der Truppe und die Organisation einer dauerhaften Brigade in Litauen sind einige davon. Kommt jetzt der Sinkflug? Eine ausführliche Analyse lesen Sie hier.

Auf einem Smartphone wird ein Online-Spiel gespielt.

