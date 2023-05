Wer täglich die Nachrichten verfolgt, wird schnell müde vom Strom aus Negativschlagzeilen. Da gehen die wirklich interessanten, kuriosen, lustigen und bewegenden Geschichten zwischen den immergleichen Themen schnell unter. Unsere Redaktion hat drei Geschichten ausgesucht, die in dieser Woche besonders in Erinnerung geblieben sind. Eine davon können Sie jetzt kostenlos lesen.

Stefan Oberdorfer (Obi) betreibt das Hemperium in Ulm. © Foto: Volkmar Könneke

Stefan Oberdorfer alias „Obi" hat sein Leben quasi der Wunderpflanze, wie er sie nennt, gewidmet. Für viele Ulmerinnen und Ulmer dürfte Obendorfer kein Unbekannter sein. Und wer ihn nicht kennt, hat vielleicht schon mal seinen Hanfburger gegessen oder Hanfbier getrunken. Der Besitzer der Ulmer Kneipe Hemperium kämpft schon lange dafür, dass man Hanf nicht nur essen und trinken, sondern auch legal rauchen darf. Jetzt rückt sein großer Traum in greifbare Nähe, denn die Regierung will den Konsum und Anbau (unter bestimmten Umständen und in gewissen Mengen) erlauben.