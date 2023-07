Schwere Gewitter, Hagel, Starkregen und Sturm: Die Unwetter am Mittwochabend haben Schäden in Ulm und Teilen des Südwestens verursacht. Es gab Überschwemmungen, Bäume stürzten um. Das betrifft auch den Verkehr bei der Deutschen Bahn (DB). Es kommt auch am Donnerstag, 13.07.20234, zu Störungen im Bahnverkehr, Verspätungen und Zugausfällen in Baden Württemberg und Bayern.