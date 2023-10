Ein Wochenende mit traumhaftem Wetter liegt hinter uns. Die Sonne begleitete zahlreiche Ausflügler und auch Eventbesucher und Sportler, wie etwa beim Ulmer Einstein-Marathon . Und auch der Montag (2. Oktober) präsentiert sich von seiner besten Seite: Nach einstelligen Frühwerten lacht die Sonne vom Himmel und beschert dem Südwesten Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Der Deutsche Wetterdienst DWD spricht von bis zu 22 Grad am Bodensee und bis zu 29 Grad im Raum Freiburg.

So wird das Wetter am Dienstag, 3. Oktober

Auch die Nacht bleibt noch trocken. Das könnte sich dann aber morgen ändern. Denn laut DWD nimmt am Dienstag die Bewölkung zu, nachmittags ziehen Schauer und einzelne Gewitter durch. Die Temperaturen können in der Spitze aber trotzdem auf 28 Grad an Rhein, Neckar und Tauber klettern.

Auch wetter.com warnt vor Unwettern: „Von Westen zieht eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern auf. In den Gewittern droht Gefahr durch schwere Sturmböen, die Bäume umreißen können. Auch Superzellen mit Tornados sind möglich“, sagt Diplom-Meteorologe Georg Haas.

Für den Raum Ulm geht wetter.com derzeit von einem sonnigen Vormittag aus. Ab 15 Uhr könnte es anfangen zu regnen. Zwischen 17 und 18 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent.

Wer allerdings am Feiertag einen Ausflug plant, sollte sicherheitshalber einen Regenschirm mitnehmen und die aktuelle Vorhersage im Blick behalten.

So wird das Wetter am Mittwoch, 4. Oktober

Am Mittwoch wird es dann etwas kühler, es bleibt laut DWD aber trocken. Am Himmel erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken, die Höchstwerte liegen bei 15 bis 21 Grad. Für Ulm wird ein Sonne-Wolken-Mix prognostiziert. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 7 Grad in der Früh und 18 Grad tagsüber.

Die Wettervorhersage für die weiteren Tage

Gegen Ende der Woche soll sich das Wetter dann wieder stabilisieren – der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Sonne und tagsüber weiterhin über 20 Grad. Mit Nachtfrösten muss vorerst nicht gerechnet werden. Das gilt auch für Ulm. Der Spätsommer ist also noch lange nicht zu Ende.