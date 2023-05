Die CDU Baden-Württemberg zieht erstmals mit einer Frau an der Spitze in den Europawahlkampf. Die Delegierten eines Landesparteitags wählten am Wochenende die Ludwigsburger Juristin Andrea Wechsler, die als Professorin an der Hochschule Pforzheim lehrt, auf den ersten Listenplatz des Landesverband...