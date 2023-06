Über vier Stunden haben die meisten von ihnen ausgeharrt in der stickig heißen Stadthalle von Rottweil, viele standen schon vor Hallenöffnung an. Als um 22 Uhr am späten Donnerstagabend die Veranstaltung der AfD zu Ende ist, strömen die einen mit strahlenden Augen aus der übervollen Halle ins ...