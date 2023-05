Reisen ins Ausland sind möglich. Lange wurde darum gerungen, seit einer Woche gilt es: Das Deutschlandticket . Schon das 9-Euro-Ticket war ein Renner, nun soll auch das Nachfolgemodell die Menschen in Bus und Bahn locken. Für nur 49 Euro im Monat können Sie aber nicht nur im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) innerhalb Deutschlands zur Arbeit oder Familie und Freunden fahren. Auchsind möglich.

Das 49-Euro-Ticket im Ausland: Warum das Ticket auch außerhalb Deutschlands gilt

Der Grund dafür sind die im Ausland liegenden Grenztarifbahnhöfe. Tarifliche Grenzen zweier Staatsbahnen verlaufen nämlich nicht an den Staatsgrenzen, sondern an Bahnhöfen. Bei einigen Nachbarländern liegen deutsche Grenztarifpunkte im Ausland. Bedeutet: Der Beförderungstarif der Deutschen Bahn endet nicht am letzten Bahnhof in der Bundesrepublik, sondern führt teilweise weiter bis ins angrenzende Land.

Deutschlandticket im Ausland: Diese Bahnhöfe können Sie erreichen

Laut Deutscher Bahn gilt das Deutschlandticket nicht nur deutschlandweit im Nahverkehr, sondern auch bis zu den im Ausland liegenden Gemeinschaftsbahnhöfen Salzburg, Kufstein und Schaffhausen (inklusive der dorthin führenden Strecken), sowie auf den DB-Regio-Strecken im Ausland. Welche Bahnhöfe dort erreicht werden können, im Überblick:

Österreich: Diese Bahnhöfe sind im Tarif enthalten

RE5 der BRB: München - Salzburg

der BRB: München - RB54 der BRB: München - Kufstein

S3 der ÖBB: Freilassing - Salzburg

Außerfernbahn: Pfronten-Steinach - Vils - Reutte (Tirol) - Ehrwald - Griesenau

Schweiz: So weit gilt das 49-Euro-Ticket

S6 der SBB : Zell (Wiesenthal) - Basel Bad

: Zell (Wiesenthal) - Linien der DB Regio: Weil am Rhein - Basel Bad sowie Erzingen (Baden) - Trasadingen/Schaffhausen/Thayngen

In anderen grenzüberschreitenden Linien gilt das Ticket nur bis zur deutschen Grenze.

Niederlande: Mit dem Zug bis nach Venlo

RE 13: Hamm - Unna - Hagen - Wuppertal - Düsseldorf - Mönchengladbach - Viersen - Venlo

- Unna - Hagen - Wuppertal - Düsseldorf - Mönchengladbach - Viersen - RE 19: Düsseldorf - Duisburg - Oberhausen - Dinslaken - Wesel - Bocholt - Emmerich - Zevenaar - Arnheim

- Duisburg - Oberhausen - Dinslaken - Wesel - Bocholt - Emmerich - Zevenaar - RB 61: Osnabrück - Ibbenbüren - Rheine - Oldenzaal - Hengelo

- Ibbenbüren - Rheine - Oldenzaal - SB 58: Emmerich - Nijmegen HAN

Buslinie 29: Neukirchen-Vluyn - Straelen - Venlo

Buslinie 60: Kleve - Millingen de Gelderse Poort

Buslinie 91: Emmerich - `s-Heerenberg Molenpoort

Linie SB3 von Westverkehr: Geilenkirchen - Sittard

Multibuslinien von Westverkehr: bis zur Verknüpfungshaltestelle in den Niederlanden

Weitere Verbindungen der Linien der ASEAG: unter anderem Aachen - Kelmis, Stolberg - Kerkrade Eurode Park, Aachen - Kerkrade Crombacherstraße

Belgien: Diese Bahnhöfe können angefahren werden

ASEAG-Linie 24: Aachen - Kelmis

Auf den Linien nach Heerlen (RE 18, 44) und Eupen (RE 14) gilt das 49-Euro-Ticket nur bis zur letzten Haltestelle in Deutschland.

Polen: So weit gilt das Deutschlandticket

RB 23: Züssow - Swinoujscie Centrum (Swinemünde Zentrum)

RE 1: Dresden - Zgorzelec

RB 65: Zittau - Hagenwerder

Auch die Züge des VBB fahren bis nach Polen. Hier dürfen Reisende mit dem Deutschlandticket allerdings nur bis zur Grenze fahren. Danach brauchen sie ein entsprechend im neuen Tarif gültiges Ticket.

Frankreich: Mit Bus und Bahn nach Straßburg

RB 25 : Offenburg - Straßburg

: Offenburg - Elsass-Express : Mainz - Wissembourg

: Mainz - Wissembourg Weinstraßen-Express: Koblenz - Wissembourg

S1 der Saarbahn: Saarbrüchen - Saargemünden

MS2 der Saarbahn: Saarlouis - Creutzwald

184 der Saarbahn: Bous - Carling

In den Bussen der Linie 30 nach Forbach und der Linie MS nach Saint-Avold gilt das 49-Euro-Ticket allerdings nicht. Auch nicht auf deutscher Seite.

Luxemburg, Dänemark, Tschechien – weitere Ziele im Ausland

Bus 410 der VRT: Bitburg - Luxemburg

Bus 455 der VRT: Bitburg - Vianden

Bus 460 der VRT: Gerolstein - Clervaux

Züge der VRT nach Luxemburg

Der ÖPNV ist in Luxemburg generell für alle Menschen kostenlos

generell für alle Menschen RB 66: Niebüll - Tondern ( Dänemark )

) L7 mit dem Trilex: bis Hrádek nad Nisou (Tschechien)

