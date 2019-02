ExoMars ExoMars-Rover wird vom Brexit nicht gestört

Next

Esa-Generaldirektor Jan Wörner: Airbus soll in Großbritannien bleiben. © Foto: Ben Stansall/afp

Techniker arbeiten am ExoMars-Rover, 2020 zum Mars gebracht werden soll. Foto: Ben Stansall/afp © Foto: Ben Stansall/afp

Stevenage/Friedrichshafen / Egbert Manns

Der Brexit stört das Esa-Projekt ExoMars-Rover nicht. Das beteuert der Hersteller Airbus Defence and Space. Von EU-Projekten hingegen wird Großbritannien erst einmal ausgeschlossen – von Galileo beispielsweise.

Der Brexit wird eher keine Auswirkung auf die Produktion des ExoMars-Rovers haben, sagte Colin Paynter, der Chef der englischen Airbus Defence and Space. Das Unternehmen entwickelt, testet und baut den Rover in Stevenage nördlich von London.

Welche Auswirkung der Brexit letztlich auf die Arbeit am ExoMars-Rover haben wird, „ist derzeit einfach nicht absehbar“, sagte Mathias Pikelj, ein Pressesprecher von Airbus Defence and Space, der SÜDWEST PRESSE in Ulm. Auch wenn Großbritannien die EU verlässt, wollten die Mitgliedsstaaten der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) weiter kooperieren. Und ExoMars ist ein Projekt der Esa, nicht der EU, weshalb seine Finanzierung vom Brexit nicht betroffen ist.

Wichtig ist freie Verfügbarkeit von Teilen, Personal und Ideen

Airbus-Chefs Tom Enders hatte kürzlich gesagt, der Brexit könne Airbus dazu zwingen, das Geschäft mit Flügeln für kommerzionelle Flugzeuge aus England abzuziehen. Paynter sagte dazu auf einer Veranstaltung in Stevenage laut flightglobal.com, Defence und Space arbeite nach dem gleichen Prinzip wie andere Airbus-Sparten. Es hänge davon ab, ob „Teile, Personal und Ideen“ sich ohne Schwierigkeiten zwischen den europäischen Werken bewegen können.

Auf der gleichen Veranstaltung rief Esa-Generaldirektor Jan Wörner Airbus dazu auf, in Großbritannien zu bleiben. Die Esa-Regel über die Arbeitsteilung unter den Mitgliedsstaaten für Projekte seien seien sehr klar, zitiert ihn flightglobal.com. „Ich sage: Verlasst das Vereinigte Königreich nicht!“

Esa-Projekt ist freier als ein EU-Projekt

Der ExoMars-Rover soll von 2021 an auf dem Mars nach Spuren von Leben suchen, vergangenem und/oder aktuellem. Er ist ein gemeinsames Projekt der Esa und der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Roskosmos stellt die Landeplattform, einige der Instrumente des Rovers und die Proton-Rakete, mit der er auf seine Bahn Richtung Mars gebracht werden soll.

Als Projekt der Esa unterliegt der ExoMars-Rover nicht Sicherheitsbestimmungen, die nur EU-Staaten erlauben würden, daran mitzuarbeiten. Ein solches sicherheitsrelevantes Projekt hingegen sind zum Beispiel die Galileo-Satelliten. Von weiteren Aufträgen dafür hat die EU Großbritannien bereits vor einem halben Jahr ausgeschlossen, und vom Zugang zu verschlüsselten Galileo-Diensten für Behörden wird Großbritannien nach Inkrafttreten des Brexits im März abgehängt.