Diese Frau ist so ungewöhnlich wie erfolgreich: Bis zur achten Klasse war Katharina Volz in Mathe richtig schlecht, heute forscht die 33-Jährige mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und Größen wie dem US-Nobelpreisträger Randy Schekman an einem Medikament gegen Parkinson. Aufgewachsen in der schw...