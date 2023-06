Gerade mal eine Woche ist es her, dass die Firma Weck aus Wehr ihre Insolvenz bekannt gegeben hat. In einem Insolvenzverfahren will sich die Firma neu strukturieren. Die Pleite des beliebten Einmach-Glas-Herstellers hat in der Bevölkerung für große Betroffenheit gesorgt. Denn viele kennen die Wec...