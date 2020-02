Befinden wir uns gerade mitten in einer Altpapierkrise? „Die Situation ist derzeit sehr angespannt“, bestätigt Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. „Wir befinden uns in der Tat mitten in einer Altpapierkrise.“ Schon jetzt überstiege...