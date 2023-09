Schöne neue Techno-Welt: Das Licht wird per App gesteuert, das smarte Thermostat schaltet die Heizung bei offenem Fenster automatisch ab, der Staubsaugerroboter startet per Sprachbefehl. 44 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen diese und andere Smart-Home-Anwendungen, meldet der Branchenverban...