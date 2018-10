Börsenparkett Tiefes Minus für den Dax im Oktober

Frankfurt / Rolf Obertreis

Die Börse kennt in diesen Tagen nur eine Richtung. Am Freitag sackte der Dax zeitweise auf weniger als 11 100 Zähler ab – auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember 2016. Allein im Oktober hat er mehr als 10 Prozent eingebüßt. Der Börsenwert wichtiger Dax-Titel schrumpfte drastisch, Bayer um mehr als 10 Mrd. €, Siemens und VW um jeweils 9 Mrd. €, Daimler um rund 5 Mrd. €.

„Der Ausverkauf steht noch aus“, sagt Markus Reinwand von Landesbank Hessen-Thüringen. Das liege nicht nur an den ungelösten Handelskonflikten, am Finanzstreit in der EU mit der italienischen Regierung und an der Ungewissheit darüber, wie der Brexit ablaufen wird. Dazu kommen nach seinen Worten steigende Zinsen in den USA und von Herbst 2019 an wohl auch in Europa, getrübte Wachstumsaussichten, der gestiegene Ölpreis und die Krisen in Schwellenländern wie der Türkei oder Argentinien. Mittlerweile spiele auch die Psychologie hinein. „Ein markantes Tief an den Aktienmärkten geht meist mit ausgeprägtem Pessimismus und einem Ausverkauf einher“, sagt Reinwand.

Christian Kahler von der DZ Bank sieht trotz der widrigen Umstände eine realistische Chance, dass der Index bis Jahresende zumindest einen Teil seiner Verluste wettmachen könne. Auch Andreas Hürkamp von der Commerzbank verbreitet Zuversicht. „Der Dax wird seinen Abwärtstrend bald beenden und sich in den nächsten Monaten wieder erholen“.