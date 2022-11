In den frühen Morgenstunden haben sich am Freitag Gewerkschaft und Arbeitgeber im Tarifkonflikt für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie geeinigt. In Ludwigsburg waren Vertreter der IG Metall und von Südwestmetall zur fünften Verhandlungsrunde zusammen­gekommen und verhandelten zwölf...