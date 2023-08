Seit Anfang August sind die Preise an den Tankstellen wieder extrem nach oben gegangen. Ein Abwärtstrend ist nicht in Sicht. Besonders für Fahrerinnen und Fahrer von Dieselautos ist Tanken deutlich teurer geworden. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise zeigte, verteuerte sich der Liter Diesel innerhalb von vier Wochen um 15 Cent. Laut ADAC liegt er derzeit bei durchschnittlich 1,785 Euro. Damit hat der Kraftstoff das höchste Preisniveau seit Februar 2023 erreicht, berichtet die Tagesschau.

In den vergangenen vier Wochen wurde auch Benzin teurer. Mittlerweile liegt Diesel nur noch etwa acht Cent hinter dem teureren Super E10-Benzin. Noch Ende Mai lagen 23 Cent zwischen beiden Sorten. Dem Bericht der Tagesschau zufolge zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer im Schnitt 1,868 Euro für einen Liter Super E10 – das sind rund sieben Cent mehr als noch vor einem Monat.

Der Ölpreis kann nach Angaben des ADAC zwar als „Preistreiber der jüngsten Teuerungswelle gesehen werden“. Der Preis für das Barrel Öl der Sorte Brent sei jedoch nur moderat gestiegen und pendelt um die 85 US-Dollar. „Der Preisanstieg bei Diesel ist auf dieser Grundlage kaum erklärbar.“ Allerdings habe die Heizölnachfrage in den letzten Tagen spürbar angezogen, was sich auf den Dieselpreis auswirke. Wesentliches Problem bleibe jedoch nach wie vor, „dass das Preisniveau an den Zapfsäulen seit Monaten deutlich überhöht ist“.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, am Abend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise niedrig. Eine Auswertung des ADAC zeigt, dass sich zu diesen Uhrzeiten rund 9 Cent je Liter im Vergleich zur teuersten Tageszeit (7 Uhr morgens) sparen lassen.

Aktuell ist der Sprit in der näheren Umgebung an der Jet- und an der PIN-Tankstelle, beide in der Memmingerstraße Neu-Ulm, am günstigsten. Nach Angaben der Webseite „clever-tanken“ kostet der Liter Diesel in der Memmingerstraße (Stand 15,08., 13.50 Uhr) 1,68 Euro. Super E10 liegt bei 1,80 Euro, E5 bei 1,86. In der Stadt Ulm ist der Sprit aktuell generell teurer – und besonders zur Mittagszeit. Am günstigsten ist es bei der Aral in der Jungingerstraße. Dort kostet der Liter Diesel um 13.50 Uhr 1,73 Euro. Generell ist die Tankstelle am Möbel Inhofer in Senden meist eine der günstigsten Tankstellen. Zur Mittagszeit liegt der Preis für einen Liter Diesel dort bei 1,69 Euro, Benzin kostet 1,79 (E10) oder 1,81 Euro (E5).