Weihnachtsgeschäft Süßer die Kassen nie klingeln

Region / Corinna Heiden

Waren die ersten beiden Adventswochenenden von den Weihnachtseinkäufern noch eher verhalten angenommen worden, so ist das dritte Wochenende umso besser frequentiert gewesen.

„Das kalte und zugleich trockene Wetter hat für gute Winterstimmung gesorgt“, sagt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-­Württemberg. Nicht nur Winterjacken, sondern auch Parfüm und Geschenkgutscheine hätten auf den Einkaufslisten gestanden. Doch wie sieht es konkret bei den heimischen Einzelhändlern aus?

Buchhandel sehr zufrieden

Am dritten Adventssamstag zog es nach Angaben des Handelsverbands deutlich mehr Menschen in die größeren Städte, in ländlichen Regionen sei beim Thema Kundenfrequenz noch Luft nach oben gewesen. Aber das dürfte sich noch ändern: „Dieses Kaufverhalten entspricht dem Trend der Vorjahre. Zum vierten Advent schauen sich viele Kunden aus Kleinstädten und ländlichen Regionen dann erfahrungsgemäß wieder eher bei sich zu Hause um“, sagt Hagmann weiter.

„Die ersten zwei Wochenenden waren wirklich gut frequentiert, am vergangenen Wochenende war der Kundenstrom etwas verhaltener, aber dennoch gut“, berichtet Klaus Dirlewanger, Inhaber der Buchhandlung Eva in Schwäbisch Hall. Was ihm aber noch wichtiger ist: „Wir haben in diesem Jahr eine sehr positive Erfahrung gemacht: Das Geschäft über unseren Webshop hat sich enorm gesteigert. Wir haben den Eindruck, dass der Boom von Verkaufsplattformen wie Amazon, gerade im Buchhandel, gestoppt ist“, freut sich Dirlewanger. Er führt dies unter anderem auf die wachsende Unzufriedenheit der Mitarbeiter von Amazon zurück, die sich dann auch durch Streiks auf die Käufer niederschlägt und diese verunsichert. „Das erzählen uns unsere Kunden immer öfter.“ Der Trend gehe wieder verstärkt hin zum regionalen Buchhändler. So sieht Dirlewanger positiv in die Zukunft und vor allem auf das letzte Adventswochenende: „Die letzte Woche im Buchhandel ist immer der Wahnsinn.“

Manche Städte bieten zu wenig

Gabriele Wötzel, Filialleiterin der Parfümerie Akzente in Crailsheim, ist zwar zufrieden mit dem bisherigen Adventsgeschäft, „aber es könnte durchaus besser sein“. Zwar ist die Kundenfrequenz in etwa auf gleichem Niveau wie in den vergangenen Jahren, aber es sei auf jeden Fall Luft nach oben. „Ich finde, dass Crailsheim als Stadt zu wenig dafür bietet, um die Leute in die Innenstadt zu locken. Sei es der fehlende Weihnachtsmarkt oder sonstige Aktionen“, ist sie überzeugt. Ein weiterer Punkt ist in dieser Branche laut Wötzel auch der Online-­Handel. „Gerade die junge Generation kauft lieber per Mausklick als im Geschäft in der Innenstadt, wo die Parkplatzsuche und vielleicht noch Schmuddelwetter warten.“ Im Gegensatz zu Klaus Dirlewanger sieht sie den Online-Handel durchaus als Konkurrenz für den Einzelhandel. Die Parfümerie Akzente GmbH ist eine Kette mit Stammsitz in Pfedelbach und betreibt 27 Filialgeschäfte in Baden-­Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-­Holstein. Zum Unternehmen gehört der Online-Shop „parfumdreams.de“, eine der größten Online-­Parfümerien Deutschlands. „Im Online-­Geschäft ist die Resonanz auf jeden Fall sehr gut“, erklärt Wötzel. Das sei natürlich erfreulich. „Aber der heimische Einzelhandel an sich hat generell mit dem Online-Handel und dem veränderten Kaufverhalten der Kunden zu kämpfen.“

Aktionen stärken Einzelhandel

Gabriele Manthey, Geschäftsführerin von TC Buckenmaier mit Filialen in Crailsheim und Ansbach, sagt: „Natürlich hat sich das Kaufverhalten der Kunden grundlegend geändert. Darauf muss man einfach reagieren. Wenn wir nichts tun oder dagegenhalten, dann geht es nicht voran.“ Mit Aktionen wie dem Waffelbacken, dem Weihnachtsbaumloben oder auch mit dem Bratwurststand der Hakro Merlins direkt am Eingang von TC Buckenmaier in Crailsheim lockt das Bekleidungsgeschäft die Besucher. „Es ist einfach wichtig, dass in der Innenstadt etwas passiert.“ Und sie fügt hinzu: „Unabhängig von der ganzen digitalen Konkurrenz können wir hier sehen, wie viele Menschen sich wirklich Mühe geben und sich Zeit nehmen, ihren Lieben etwas für Weihnachten auszusuchen. Es geht bei Weihnachten doch auch darum, dass man bewusst etwas kauft­ – nicht einfach per Mausklick.“ Dabei spielt laut Manthey auch die persönliche, professionelle Beratung eine große Rolle.

Dieser Meinung ist auch Gabriele Wötzel, denn „in Zeiten des Online-Handels und der Digitalisierung steht der Service am Kunden für den Einzelhandel an erster Stelle“. Dem kann sich Klaus Dirlewanger nur anschließen: „Wenn die Menschen in die Buchhandlung kommen, bekommen sie eine persönliche Beratung und haben einen direkten Ansprechpartner.“