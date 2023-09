Für diejenigen, die Streaming-Filme schauen, um Werbung zu entkommen, wird es immer enger. Nun will auch der abopflichtige Amazon-Streamingdienst Prime Video von 2024 an Reklame einstreuen. Der US-Konzern wolle mit den Mehreinnahmen mehr Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten, heißt es in einer Mi...