Ein Schild weist schon am Eingang des Netto-Marktes in der Nähe von Ulm auf ein Problem hin: „Kartenzahlung derzeit nicht möglich“. Der Mann an der Kasse schaut trotzdem etwas bedröppelt auf seinen vollen Einkaufswagen. Oben drauf thront eine tiefgefrorene Torte. Die kann er nun allerdings ni...