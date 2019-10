Nun ist es öffentlich: 244 Jobs stehen beim Automobilzulieferer Allgaier am Stammsitz in Uhingen auf der Kippe. Diese Zahl nannte am Freitag der Betriebsratsvorsitzende Stilianos Barembas und kündigte im gleichen Atemzug an, den geplanten Stellenabbau nicht ohne weiteres hinzunehmen: „Wir organi...