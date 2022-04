Die Trommel dreht sich, das warme Wasser strömt hinein, in knapp einer Stunde werden Socken, Unterhosen und T-Shirts wieder sauber sein. So eine Waschmaschine ist eine fantastische Erfindung – sie braucht aber natürlich auch einiges an Energie und Wasser. Wie viel, das hängt vom Gerät selbst a...