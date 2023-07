Die Plakate hängen bereits an den Fenstern. Wohl Ende September ist Schluss in der Ulmer Filiale des insolventen Schuhhändlers Salamander. „Letztlich war die Rentabilität der Filiale nicht mehr gegeben“, erklärt Felix Melzer, Partner der Anwaltskanzlei act AC Tischendorf Rechtsanwälte in Fr...