Kundinnen und Kunden gleich mehrerer Discounter und Supermärkte sind von diesem Rückruf betroffen: Die Lactalis Deutschland GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich mehrere von der Société Fromagère de Riblaire in Frankreich produzierte Ziegenkäseprodukte zurück, darunter auch die beliebten Eigenmarkenprodukte Milbona und Gut & Günstig. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich metallische Fremdkörper in den Produkten befinden“, heißt es in einer Mitteilung, die unter anderem auch auf der Internetseite „Lebensmittelwarnung.de“ zu finden ist.

Die Produkte sind laut Hersteller seit Ende August deutschlandweit im Verkehr, unter anderem bei Lidl, Pierre Meyer, Edeka und Aldi Süd. Der Verkauf der betroffenen Produkte sei nun umgehend gestoppt worden. „Verbraucher, die eines der betroffenen Produkte gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren und das Lebensmittel selbst zu entsorgen oder in das Einkaufsgeschäft zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Kassenbeleg“, schreibt Lactalis.

Es drohen innere Verletzungen

Sonst könnte es gefährlich werden. Denn Fremdkörper in Lebensmitteln können nach dem Verzehr zu inneren Verletzungen sowie Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen. „In diesem Fall oder bei Verdacht auf innere Verletzungen werden Verbraucher gebeten, unverzüglich ihren Arzt zu konsultieren und auf den Verzehr des verunreinigten Produktes hinzuweisen“, steht in der Mitteilung. Und: „Wir bedauern, dass die betroffenen Ziegenkäseprodukte nicht unseren eigenen hohen Qualitätsstandards entsprechen.“

Von dem Rückruf betroffen sind folgende Produkte: