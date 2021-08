Beim Gedanken an Biomüll und Abwasser fließt wohl den wenigsten das Wasser im Mund zusammen. Und doch sind es genau diese Zutaten, die das Forschungsprojekt RUN zur Lebensmittelherstellung einsetzen will. RUN – das steht für Rural Urban Nutrient Partnership. Das Projekt hat vor allem ein Ziel: Kreisläufe zu schließen. Die Idee ist so simpel wie genial. Bioabfälle, wie sie in jeder Küche anfallen, und Schwarzwasser – das Abwasser aus To...