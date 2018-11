Geldwäscheverdacht Razzia bei der Deutschen Bank in Frankfurt

Frankfurt/Main / dpa/swp

Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt durchsuchen die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt.

Auf der Suche nach Beweisen zu Geldwäschevorwürfen durchsuchen Ermittler am Donnerstagmorgen Geschäftsräume der Deutschen Bank. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts (BKA), der Steuerfahndung und der Bundespolizei führen eine Razzia in den Räumlichkeiten der Bank in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt durch, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auch die Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt wird durchsucht.

Illegale Gelder nicht gemeldet

Nach Angaben von RP Online richten sich die Ermittlungen unter anderem gegen zwei Mitarbeiter im Alter von 50 bzw. 46 Jahren. Es gehe um den Verdacht, dass die Deutsche Bank Kunden dabei geholfen habe, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen. Dabei sollen Gelder aus Straftaten auf Konten der Deutschen Bank transferiert worden sein, ohne dass die Bank Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattete.

Weitere Informationen folgen.