Ein Liter Superbenzin der Sorte E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Tagesschnitt 1,712 Euro – und damit laut ADAC so viel wie noch nie an deutschen Tankstellen. Damit wurde der erst im vergangenen September aufgestellte bisherige Rekord für den Treibstoff erneut übertroffen. Damals mussten A...