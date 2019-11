Am heutigen Montag, den 11. November 2019, feiert Deutschland nicht nur den Beginn der Karnevalssession, sondern neuerdings auch den sogenannten “Singles Day“. Dieser ist Chinas Antwort auf die US-amerikanischen Rabatttage “Black Friday“ und “Cyber Monday“, die in den letzten Jahren einen weltweiten Siegeszug vollzogen haben. Längst werden die beiden Shopping-Phänomene in allen westlichen Industrienationen gefeiert und läuten in jedem Jahr die Weihnachtssaison ein.

Alibaba kreiert „Singles Day“ mit speziellen Angeboten

Ursprünglich galt der 11.11. in China unter Studenten als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende, weil das Datum nur aus Einsen besteht. 2009 begann der Online-Händler Alibaba dann damit, aus dem Tag ein Einkaufs-Festival zu machen. Zahlreiche Konkurrenten folgten dem Beispiel. Viele Kunden warten in China auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf.

Während sich „Black Friday“ und „Cyber Monday“ in den vergangenen zehn Jahren ganz natürlich in Deutschland entwickelt haben, wurde der „Singles Day“ hingegen aktiv von dem chinesischen Unternehmen in der deutschen Werbelandschaft platziert und parallel mit einer großen PR-Kampagne unterstützt. Viele Unternehmen sind deshalb bereits auf das neue Event aufgesprungen und bieten am heutigen Montag einen speziellen "Singles Day Rabatt" an.

Saturn, Douglas, Lidl und Co. feiern „Singles Day“ 2019

Die Elektronik-Riesen Media Markt und Saturn bieten bereits seit dem 9. November zahlreiche Schnäppchen an. Vom Smartphone über Tablet bis zum XXL-Fernseher ist alles dabei, Kunden können je nach Produkt laut „Computer Bild“ bis zu 90 Euro sparen.

Auch der Discounter-Konzern Lidl hat anlässlich des „Singles Day“ einige Angebote in seinem Online-Shop. Die Kosmetik-Kette Douglas wirbt mit 20 Prozent Rabatt, Amazon springt ebenfalls auf den Rabattzug auf und lockt sogar fünf Tage lang mit sogenannten Überraschungsangeboten.