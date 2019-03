Bei der fusionierten Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sind offenbar deutlich mehr Arbeitsplätze in Gefahr als bisher bekannt. Nach internen Planzahlen erwäge die Konzernleitung den Abbau von 5500 Stellen, schreibt die in Düsseldorf erscheinende „Rheinische Post“ und beruft sich dabei auf Unternehmenskreise.

Handel in Ulm Galeria Kaufhof: Existenzangst unter den Mitarbeitern Die Beschäftigten in der Bahnhofstraße sind verunsichert, weil im Zuge der Fusion mit Karstadt tausende Jobs wegfallen.

Den bisherigen Angaben zufolge will der neue Warenhauskonzern 2600 Vollzeitstellen streichen, was ungefähr 4000 Stellen entspräche. Galeria Karstadt Kaufhof äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht. Stefanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi, warf der Unternehmensspitze vor, der Warenhausbetreiber solle offensichtlich „kaputtgespart werden“.

Im Zuge der Fusion Kaufhof-Sanierung wird rund 2600 Jobs kosten Ein massiver Stellenabbau beim Kaufhof, aber erst einmal keine Filialschließungen: So will Konzernchef Stephan Fanderl den Zusammenschluss von Karstadt und ...

Auch bei den Mitarbeitern in der Filiale in Ulm herrschen „große Existenzängste“. Bei der Galeria in Ulm sind 150 Mitarbeiter beschäftigt, es waren auch schon mal rund 200 Stellen. Wie viele Stellen in Ulm wegfallen, ist derzeit noch offen.

