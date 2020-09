Hiobsbotschaft für die Daimler-Belegschaft am Standort Untertürkheim: Das Unternehmen will nach SWR-Informationen bis Mitte 2025 um die 4000 Jobs im Werk abbauen. In erster Linie sei dabei an Abfindungen und Vorruhestandsregelungen gedacht, heißt es. Die Zahl geht aus einem Brief an die Mitarbeiter hervor. Im Gegenzug soll in Untertürkheim eine Batterie-Produktion entstehen.

19.000 Daimler-Beschäftigte im Werk Untertürkheim

Derzeit arbeiten am Daimler-Stammsitz im Werk Stuttgart-Untertürkheim noch 19.000 Beschäftigte. Der Konzernleitung seien die Kosten zu hoch, wurde berichtet. Gespräche zum Abbau von Jobs sind bereits angelaufen, wobei der Betriebsrat laut SWR in Bezug auf die Pläne von einem „Katalog voller Provokationen“ spricht. Erst vergangene Woche hatte der Daimler-Zulieferer Mahle den Abbau von 7600 Stellen weltweit angekündigt, 2000 davon in Deutschland. Das Gesamtvolumen bei Daimler ist bisher nicht bekannt. Im Extremfall könnten bei Mercedes & Co. jedoch bis zu 30.000 Jobs wegfallen, glauben Experten.