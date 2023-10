Die Zahl ist beeindruckend: Laut Bundesnetzagentur lag die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland, also die Zahl der aktiven SIM-Karten, Ende vergangenen Jahres bei 169 Millionen – und sie wächst immer weiter. Mit ihr steigt die Menge an Daten, die bei einem Vertragsabschluss anfallen und...