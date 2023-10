Die Reichen sind tatsächlich noch reicher geworden – zumindest in der Gesamtbetrachtung. Inzwischen leben in Deutschland 226 Milliardäre, 14 mehr als noch im Jahr 2022 und so viele wie in diesem Jahrtausend noch nie. Das „Manager Magazin“ nimmt einmal jährlich die Vermögen der Superreichen...