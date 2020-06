Die Aktionäre des in der Corona-Pandemie in heftige Turbulenzen geratenen Lufthansa-Konzerns entscheiden am Donnerstagmittag bei ihrer Hauptversammlung über das staatliche Rettungspaket. Die Zustimmung der Aktionäre zu den milliardenschweren Hilfen gilt als ungewiss, insbesondere wegen des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele. Dieser hatte offen gelassen, ob er dem Rettungsplan seine Stimme gibt. Der Plan kann jedoch nur mit Zustimmung der Hauptversammlung umgesetzt werden.

Gewerkschaften fordern Zustimmung

Noch am Dienstag verhandelte der Konzern mit Gewerkschaftsvertretern über ein Sparprogramm. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO rief für den Tag der Hauptversammlung alle Lufthansa-Beschäftigten zu einer Mahnwache ab 9 Uhr vor dem Hauptsitz am Flughafen in Frankfurt am Main auf. Die Gewerkschafter wollen die Aktionäre so zur Zustimmung zum staatlichen Rettungsprogramm bewegen.