Die Zahl der Ladepunkte für E-Autos steigt stetig. Insgesamt gibt es hierzulande mittlerweile 24 500 Stromtankstellen mit unterschiedlich vielen Ladepunkten – vor allem in Ballungszentren und entlang der Autobahnen. Für Besitzerinnen und Besitzer wird es aber nicht in gleichem Maße komfortabler, ihr Fahrzeug an den Stromtankstellen zu laden. Was gilt es zu beachten, um mit möglichst wenig Aufwand das E-Auto zu laden? ADAC-Experte Matthias...