Die Digitalisierung der Wirtschaft beschleunigt sich zunehmend, sie stellt Betriebe vor große Herausforderungen und verändert die Arbeit der Beschäftigten grundlegend. Deutschland droht im Wettlauf mit anderen Ländern in Sachen digitale Transformation den Anschluss zu verlieren.

In unserem kostenlosen Webinar am Mittwoch, 6. September, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, zeigen zwei Digitalisierungsexperten und ein gestandener mittelständischer Unternehmer, welche Veränderungen auf die Betriebe zukommen und wie sich der Wandel gestalten lässt.

Die beiden Hochschulprofessoren der RWU Ravensburg-Weingarten, Andreas Pufall und Steffen Jäckle, erläutern, wie Betriebe ihren digitalen Reifegrad messen können, welche Prinzipen die Verantwortlichen beherzigen müssen und wie die Transformation gelingen kann. Gerd Stiefel, geschäftsführender Gesellschafter der Fritz Stiefel GmbH (Neu-Ulm), einem Hidden Champion für Hydraulikprodukte, und Vorsitzender der Regionalversammlung Neu-Ulm der IHK, schildert, wie er die Digitalisierung in seinem Betrieb umsetzt und was das für die Beschäftigten bedeutet. Das Webinar richtet sich an Firmenchefs und Führungskräfte, steht aber allen Interessierten offen. Anmeldung unter https://swp.clickmeeting.com/digitaler-mittelstand.