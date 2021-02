Das Hygienekonzept steht, Terminanfragen gibt es reichlich, aber das Geschäft von Kerstin Lehmann in Schwäbisch Gmünd bleibt die meiste Zeit leer. „Wir dürfen als Kosmetikstudio nicht öffnen.“ Das ändert sich in Baden-Württemberg – anders als etwa in Bayern oder Hessen – erst einmal n...