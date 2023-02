Die meiste Energie benötigen private Haushalte fürs Heizen. Da lässt sich viel Geld sparen. Doch wie gehe ich eine Heizungsmodernisierung an? Wann muss meine alte Heizung raus? Was kann oder muss ich Neues einbauen? Was kostet mich das und welche Zuschüsse gibt es?

In unserer Webinar-Reihe „Schlau im Alltag“ beantworten am Mittwoch, 1. März, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, drei Fachleute diese und andere Fragen. Roland Mäckle, Geschäftsführer der Regionalen Energieagentur Ulm, erklärt in seinem einstündigen Vortrag, wie man die eigenen vier Wände nachhaltig warm bekommt. An seinen Vortrag schließt sich eine 30minütige Fragerunde an. Interessierte können bei der Registrierung oder während der Veranstaltung im Chat ihre Fragen stellen, die von Birgit Groh und Hans-Joachim Horn, beide seit Jahren in der Energieberatung für die Verbraucherzentrale tätig, beantwortet werden.