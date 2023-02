Bei Deutschlands größter Airline Lufthansa ist es am Mittwoch, 15. Februar, zu einem massiven Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge wurden zahlreiche Flüge gecancelt. An den Drehkreuzen München und Frankfurt stauten sich Passagiere sowie Flugzeuge. Der Flughafen Frankfurt war vorübergehend für Abflüge und Landungen gesperrt. Nach mehreren Stunden Sperre sind am Fraport nun wieder Landungen möglich. Das erklärte am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Betreibers.

IT-Störung bei Lufthansa durch Bahn-Bauarbeiten ausgelöst

Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Die Störung soll von Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst worden sein. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Flüge ab und nach Frankfurt waren nicht möglich

In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Maschinen. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Die Deutsche Bahn empfahl Passagieren, die auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.

Die Lufthansa stoppte stundenlang sämtliche Abflüge aus Frankfurt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Der Flughafen war für Landungen bereits von der Flugsicherung gesperrt worden. Mit dem Landestopp sollte verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung am Mittwoch bestätigte. Die Maschinen seien auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet worden.

Auch die Flughäfen Stuttgart und München betroffen?

Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung der Flugsicherung. Am Flughafen Stuttgart hielten sich die Auswirkungen der globalen IT-Panne wohl in Grenzen. Eine Flughafensprecherin sagte am Mittwoch, der Check-in bei der Lufthansa sei händisch erfolgt.