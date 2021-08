Fenster von der Decke bis zum Boden, Stahlträger, Blick über die Stadt: So sieht der Raum aus, in dem Hildegard Müller sitzt. Naja, fast. Denn die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) sitzt nicht wirklich in einem Loft. Müller ist per Videostream zum Gespräch zugeschaltet, und...