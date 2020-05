Die Zahlen zeigen die Entwicklung deutlich: Der Durchschnittspreis für einen Liter Heizöl in Deutschland lag am gestrigen Donnerstag bei 48,1 Cent. Das ist 3 Prozent billiger als am Mittwoch, 6,4 Prozent billiger als vor einer Woche, 10,9 Prozent billiger als vor einem Monat und 32,2 Prozent billi...