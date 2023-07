Der 1. FC Heidenheim hat mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eine ganze Region in Euphotie versetzt. Holger Sanwald steht dort seit 28 Jahren in der Verantwortung und ist maßgeblich für den Erfolg des Clubs verantwortlich, der aus den Tiefen des Amateurfußballs kommt. Einblicke in Philo...