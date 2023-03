Deutschland ist das Kuhmilchland in Europa. Mit rund 32,5 Millionen Tonnen ist die Bundesrepublik der größte Milcherzeuger in der Europäischen Union. Dabei macht Frischmilch nicht einmal zehn Prozent der verkauften Milchprodukte aus. Selbst in Form von Fruchtjoghurt kaufen Verbraucherinnen und Ve...