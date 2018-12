Kommentar Rolf Obertreis zur Kursentwicklung des Bitcoin Finger weg!

Frankfurt / Rolf Obertreis

Es dürfte in diesen Tagen schwer sein, Privatanleger für die Internetwährung Bitcoin zu gewinnen. Vor einem Jahr war ein Bitcoin fast 20 000 Dollar wert, heute sind es gerade noch knapp 3300 Dollar.

Klar war immer: Wer auf Bitcoins setzt, spekuliert in hohem Maße. Zwar kommen Bitcoins nach und nach in der Realwirtschaft an. In der Schweiz kann man sie an Fahrkarten-Automaten kaufen. Weltweit gibt es angeblich 4000 Automaten für Kryptowährungen. Trotzdem bewegt sich das digitale Geld noch in einer ganz kleinen Nische. Notenbanker sind skeptisch, Aufseher warnen vor Missbrauch durch Kriminelle.

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nicht reguliert. Dabei verweisen Bitcoin-Verfechter darauf, dass die Technologie extrem sicher sei. Und dass Zahlungen schnell, kostengünstig sowie weltweit direkt geleistet werden können.

Das mag stimmen. Trotzdem kann der Bitcoin als Wertpapier offensichtlich nicht überzeugen. Um wirklich zu überzeugen, müssten Kryptowährungen überwacht werden. Worte vom neuen „digitalen Gold“ und Aussagen, der Bitcoin-Kurs werde bis 2022 auf 250 000 Dollar steigen, erscheinen fantastisch und schüren problematische Erwartungen. Für Privatanleger – es sei denn sie wollen zocken und kalkulieren auch einen Totalverlust ein – kann das derzeit nur heißen: Finger weg!