Ein Finanzkrimi der besonderen Art versetzt seit Tagen die internationalen Finanzmärkte in Aufruhr. Zum Wochenenauftakt hatte es den Anschein, der panisch anmutende Ausverkauf von Banken-Aktien halte an, doch die Märkte beruhigten sich im Tagesverlauf. Der am Sonntag verkündete Notverkauf d...