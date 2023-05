Die Esprit-Filiale in der Ulmer Hirschstraße ist seit einigen Tagen geschlossen . In den Wochen davor lockte ein Ausverkauf ein letztes Mal mit hohen Rabatten Kundinnen und Kunden in den Laden. Fragte man die Angestellten danach Filialen in der Umgebung, wurde man nach Augsburg oder Ludwigsburg verw...