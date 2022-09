Es war ein harter Sommer für Fluggäste, Beschäftigte an Flughäfen, in der Luft und für die Airlines. Tausende Stornierungen von Flügen, Verspätungen, zu wenig Mitarbeiter und dadurch Schlangen an Airports. Und Streik . Mitten in der Ferienzeit am 27. Juli legte das Lufthansa-Bodenpersonal sein...