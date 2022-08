Die Kritik an der Reduzierung der Mehrwertsteuer für Gas reißt nicht ab. So kritisierte der Verband der Chemischen Industrie, dass die von 1. Oktober an angekündigte Reduzierung der Steuer von 19 auf 7 Prozent Unternehmen nicht helfe: diese zahlten sowieso keine Mehrwertsteuer. Betriebe könnten ...