Nein, es ist kein personeller Umbruch an der Spitze des Daimler-Konzerns. Mehr als 25 Jahre arbeitet Ola Källenius bereits für den Konzern, der als Erfinder des Automobils seinen Mythos sorgsam pflegt. Die Weichenstellungen seines Vorgängers Dieter Zetsche hat er mitgetragen und mitgestaltet. Dennoch steht Daimler mit dem Schweden als Vorstandschef ein radikaler Wandel bevor, in vielerlei Hinsicht.

Als Führungspersönlichkeit ist Källenius der Gegenentwurf zu seinem Vorgänger. Das Alphatier Zetsche hatte eine Schwäche für laute und glamouröse Inszenierungen, sei es in der Formel 1 oder auf Autoshows. Ola Källenius kommt leiser und zurückhaltender daher. Er wirkt freundlich, doch immer ist er klar und verbindlich. Der Umbau des deutschen Vertriebs gelang nahezu geräuschlos.

Mit Källenius ändert sich auch die Führungskultur an der Spitze. Er gilt als guter Zuhörer und holt sich sogar den Rat der Umweltexperten des ICCT, jener Organisation, die den Dieselskandal aufdeckte. Unter Zetsche konnte man den Eindruck gewinnen, Daimler tue für die Aufarbeitung nur so viel wie nötig. Hohe Gewinne schienen wichtiger zu sein als der Bau emissionsärmerer Fahrzeuge. Källenius tickt anders: Er will bis 2039 den Konzern CO 2 -frei machen und befürwortet eine CO 2 -Bepreisung. Die neue Daimler AG soll grün sein und ein Impulsgeber für Nachhaltigkeit.

Damit macht er die Not zur Tugend. Die EU-Vorgaben, wonach die Hersteller den Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 35 Prozent gegenüber 2020 senken müssen, setzen die Branche unter Druck. Mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren sind diese Werte nicht zu schaffen, sondern nur mit E-Autos und Hybridmodellen.

Källenius übernimmt ein gut aufgestelltes Haus. Zetsche hat sich in seinen 13 Jahren an der Spitze viele Verdienste erworben und Daimler an die Spitze der Premiumautobauer geführt. Vor allem aber hat er den Konzern für künftige Kooperationen geöffnet, nicht zuletzt durch die Aufteilung in drei rechtlich selbstständige Einheiten Mercedes-Benz, das Lkw-Geschäft und das Megathema Mobilität.

Und doch hinterlässt Zetsche einige Großbaustellen und damit ein schweres Erbe. Das reicht von der mangelnden Aufarbeitung der Dieselkrise über Schadenersatzklagen wegen eines Lkw-Kartells bis hin zu dem halbherzigen Voranbringen neuer Antriebsarten. Zudem muss Daimler flexibler, schneller und effizienter werden, auch um die aufkommende Konkurrenz aus den USA – von Google über Apple bis Tesla – auf Distanz zu halten. Dabei hat Källenius ein Problem: Der Bau von E-Autos kostet mehr Geld als der von Verbrennern, die Gewinne gehen zurück. Doch genau die braucht er für Investitionen in E-Mobilität und autonomes Fahren.

Källenius bleibt nichts anderes übrig, als ein Sparprogramm aufzulegen und Stellen abzubauen, wenngleich Kündigungen bis 2029 ausgeschlossen sind. Für ihn und den Konzern wird der Spagat zwischen Strom und Sprit zur zentralen Herausforderung. Das Schicksal von Daimler hängt am Gelingen der Mobilitätswende.

