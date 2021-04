Auf dem Alten Markt in Magdeburg hält die stellvertretende DGB­-Vorsitzende Elke Hannack am 1. Mai in diesem Jahr ihre Rede. Vor Ort dürfen Corona-bedingt nur maximal 100 Gewerkschafter dabei sein. Aber immerhin – die Gewerkschaften können 2021 an ihrem großen Feiertag wieder bundesweit Kundg...